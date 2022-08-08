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Насколько белорусский рубль укрепился к четырем основным валютам 8 августа?
Белорусский рубль на торгах 8 августа укрепился к четырем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БелТА.
Евро подешевел на Br0,0105 до Br2,6308 за 1 евро.
Доллар стал дешевле на Br0,0101 - его курс составил Br2,5843 за $1.
Курс юаня стал ниже на Br0,0145 до Br3,8392 за 10 юаней.
Курс российского рубля снизился на Br0,005 и составил Br4,2921 за 100 российских рублей.
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