Наталья Мороз: Безопасность и качество - главные приоритеты белорусской легкой промышленности

Накануне Дня работников легкой промышленности, который празднуется 14 июня, заместитель председателя концерна "Беллегпром" Наталья Мороз в "Актуальном интервью" рассказала о состоянии отрасли, ее достижениях, экспортных приоритетах и планах на развитие. Отрасль, в которой трудится более 60 тыс. человек, в основном женщин, продолжает укреплять позиции как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Легкая промышленность - значимая отрасль Беларуси

Легкая промышленность - это не просто производство одежды и обуви, а значимая отрасль, в которой занято более 60 тыс. человек. Продукция белорусских предприятий известна далеко за пределами страны - она поставляется в более чем 80 стран мира. При этом все предприятия концерна являются экспортоориентированными, но при этом не теряют позиций и на внутреннем рынке.

"Сегодня легкая промышленность - это значимая отрасль нашей страны, в которой трудится более 60 тыс. человек, в основном это женщины. Трудом и руками наших женщин делается пряжа, ткутся ткани, ковры, шьется одежда, то есть это уважаемый ручной труд", - подчеркнула Наталья Мороз.

Качество и безопасность - главные приоритеты

Ключевое конкурентное преимущество белорусских товаров легкой промышленности - качество. Предприятия строго соблюдают технические регламенты и условия, тщательно контролируют каждый этап производства. Это гарантирует, что одежда, обувь и домашний текстиль абсолютно безопасны для потребителей.

"Если говорят о том, что может быть что-то модно, что-то не модно, на любой товар есть свой покупатель. Но мы абсолютно уверены, что наша одежда, обувь, домашний текстиль - это абсолютно безопасные вещи, потому что мы производим в соответствии со всеми техническими регламентами, техническими условиями и очень четко это все отслеживаем и регулируем", - отметила представитель концерна.

Экспорт: география и структура поставок

Основным рынком сбыта для белорусской легкой промышленности исторически остается Россия - на нее приходится около 80 % экспорта готовой продукции. Это обусловлено беспошлинной торговлей, схожими потребительскими предпочтениями и географической близостью.

Однако полусырьевая группа товаров - ткани, кожа, нити - востребована и на более отдаленных рынках. Среди них - Китай, Индия и страны Африки. Концерн активно работает над расширением географии поставок, учитывая логистические и таможенные барьеры.

Импортозамещение и сырьевая база

Обеспечение качественного производства невозможно без надежной сырьевой базы. Предприятия концерна активно используют отечественное сырье: лен, шкуры для производства кожи, искусственные нити. Однако некоторые позиции, такие как хлопок и шерсть, в Беларуси не произрастают, поэтому их завозят из-за рубежа.

Чтобы снизить зависимость от импортного сырья, предприятия развивают производство смесовых тканей с меньшим содержанием хлопка. Это позволяет диверсифицировать ассортимент и сохранять конкурентоспособность.

"Сегодня мы используем отечественный лен, шкуры, из которых потом делаем кожу, искусственные нити. То есть у нас достаточно сильная база собственного сырья, но есть такие позиции, которые мы завозим - хлопок и шерсть. От них мы зависимы", - пояснила Наталья Мороз.

Основные партнеры по поставкам сырья - Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия. Ведется работа по заключению соглашений с Мьянмой.

В Беларуси более 2 тыс. организаций осуществляют деятельность, связанную с производством товаров легкой промышленности. При этом в состав концерна "Беллегпром" входят 65 крупных промышленных предприятий. Основные малые и средние предприятия сосредоточены в Брестском и Гродненском регионах.

Отрасль по праву может гордиться своими достижениями. Белорусские товары легкой промышленности пользуются спросом не только у местных жителей, но и у гостей страны. Туристы практически всегда увозят с собой изделия белорусских производителей.

"Я считаю, нашей отрасли есть чем гордиться. Я, конечно же, хочу поздравить всех работников отрасли, всех ветеранов отрасли с таким замечательным праздником, поблагодарить всех работников за их труд, потому что каждый работник легкой промышленности - это человек творческий, который может собственными руками творить то, что мы потом держим в руках", - подытожила Наталья Мороз.

Фото: БЕЛТА