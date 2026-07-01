Наталья Якубицкая оценила сотрудничество Минской области с российскими регионами

Председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая в "Актуальном интервью" дала оценку сотрудничеству российских регионов и Минской области.

Кооперационные связи есть у многих предприятий Минщины и регионов России. По словам председателя Минского областного Совета депутатов, товарооборот Минской области имеет хорошую динамику, а экспорт превалирует над импортом, помимо этого, фиксируется и положительное сальдо внешней торговли.

Наталья Якубицкая

Гостья интервью в ходе беседы акцентировала внимание на важности производить высокотехнологичные товары (микроэлектронику, станкостроение, автомобилестроение), ведь для этого Беларусь и Россия имеют сегодня все.

Кроме этого, собеседница затронула тему развития туризма. "На VII Всебелорусском народном собрании при утверждении программы социально-экономического развития на пятилетку основной акцент ставился на туризм, ведь это тоже важнейшая экономическая составляющая. Определено, что порядка 4,6 % в валовом региональном продукте должны занимать туристические услуги, учитывая возможности и историческое наследие. Туризм может быть абсолютно разный - промышленный, культурный, санаторный. Это то, чем мы обладаем, поэтому мы тоже будем это активно презентовать", - рассказала Наталья Якубицкая.

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