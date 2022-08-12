Наталья Эйсмонт о спонтанно возникшем мероприятии в графике Лукашенко: Президент отреагировал на сигналы о "дефиците", но, приехав, проблем не увидел

Посещение молочного завода в Минске изначально не значилось в графике Президента Беларуси Александра Лукашенко, но глава государства приехал на предприятие незапланированно, тем самым отреагировав на сигналы от граждан о якобы нехватке на полках магазинов некоторых видов молочной продукции. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, сообщает БелТА.

"Мероприятие в графике Президента для всех возникло очень спонтанно. Изначально предлагался совсем иной формат - инспекция уборочной кампании. Формат традиционный - это осмотр поля, возможно, молочно-товарного комплекса. Но уборочная кампания идет полным ходом. И в данном плане, конечно, все хорошо, у Президента все на постоянном контроле. Поэтому Президент принял решение посвятить мероприятие теме переработки молока. Все дело в том, что Президент слышит сигналы, которые поступают из Минска от жителей столицы, о том, что якобы где-то здесь на внутреннем рынке, в столице, не хватает молочной продукции, и в частности цельномолочной", - рассказала Наталья Эйсмонт.

Таким образом, Президент отреагировал на эти сигналы и приехал на один из заводов, который как раз и обеспечивает столицу молоком, чтобы посмотреть, как на самом деле обстоят дела.

"Сразу хочу сказать и в данном случае хочу подчеркнуть, что каких-либо проблем с обеспечением столицы молоком и цельномолочной продукцией Президент не увидел. Как нет и не будет проблем с обеспечением в целом внутреннего рынка Беларуси какими-либо продуктами питания, будь то мясо, рыба или молоко", - сказала пресс-секретарь.