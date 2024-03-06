Наталья Кочанова посетила Минский городской технопарк

Необходимо эффективно задействовать все площади территории мотовелозавода. Об этом заявила председатель Совета Республики во время посещения Минского городского технопарка. Наталья Кочанова ознакомилась с производствами ООО "ЕвроСтройСтандарт", ООО "Мотовелозавод", также посетила выставку продукции.

Спикеру верхней палаты парламента представили разработанный генплан реконструкции территории и сетевой график ведения работ по проектированию и строительству. Минский моторный завод в этом году запустит сборку двигателей для белорусских мотоциклов и тем самым полностью закроет потребности мотовелозавода.