3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Наталья Кочанова посетила Минский городской технопарк
Необходимо эффективно задействовать все площади территории мотовелозавода. Об этом заявила председатель Совета Республики во время посещения Минского городского технопарка. Наталья Кочанова ознакомилась с производствами ООО "ЕвроСтройСтандарт", ООО "Мотовелозавод", также посетила выставку продукции.
Спикеру верхней палаты парламента представили разработанный генплан реконструкции территории и сетевой график ведения работ по проектированию и строительству. Минский моторный завод в этом году запустит сборку двигателей для белорусских мотоциклов и тем самым полностью закроет потребности мотовелозавода.
Президент Беларуси, посещая производственную площадку в 2021 году, дал поручение разместить на территории "Мотовело" Минский городской технопарк с высокотехнологичным производством и создать условия для максимальной локализации.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов