Наталья Кочанова посетила Ошмянский регион

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси сегодня посетила Ошмяны. Наталья Кочанова познакомилась с работой Территориального центра социального обслуживания населения района и проверила, как выполняются поручения Главы государства по внимательному отношению к старшему поколению.







Забота о пожилых и развитие региона

Сегодня только в Ошмянском районе проживают более 8 тысяч пенсионеров. Наталья Кочанова подчеркнула, в первую очередь речь идет о доставке пожилым на дом продуктов питания, медикаментов, оказании другой посильной помощи. При этом важно, чтобы к этой работе подключились не только центры соцобслуживания, но и волонтеры из числа молодежи, представителей общественных организаций.





Наталья Кочанова ознакомилась с работой местных предприятий

Ошмянского дрожжевого завода и ОАО "Радиотехника". Спикер отметила, заводы не останутся без внимания государства. Сегодня на контроле в целом ситуация с дрожжевой отраслью. А потому производственные мощности ошмянское предприятие способно модернизировать, повысить конкурентоспособность на рынках и тем самым увеличить доходы своих сотрудников.





Развитие Ошмянского района обсуждалось на встрече с депутатами