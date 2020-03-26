3.72 BYN
Наталья Кочанова посетила Ошмянский регион
Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси сегодня посетила Ошмяны. Наталья Кочанова познакомилась с работой Территориального центра социального обслуживания населения района и проверила, как выполняются поручения Главы государства по внимательному отношению к старшему поколению.
Забота о пожилых и развитие региона
Сегодня только в Ошмянском районе проживают более 8 тысяч пенсионеров. Наталья Кочанова подчеркнула, в первую очередь речь идет о доставке пожилым на дом продуктов питания, медикаментов, оказании другой посильной помощи. При этом важно, чтобы к этой работе подключились не только центры соцобслуживания, но и волонтеры из числа молодежи, представителей общественных организаций.
Наталья Кочанова ознакомилась с работой местных предприятий
Ошмянского дрожжевого завода и ОАО "Радиотехника". Спикер отметила, заводы не останутся без внимания государства. Сегодня на контроле в целом ситуация с дрожжевой отраслью. А потому производственные мощности ошмянское предприятие способно модернизировать, повысить конкурентоспособность на рынках и тем самым увеличить доходы своих сотрудников.
Развитие Ошмянского района обсуждалось на встрече с депутатами
Именно анализ ситуации на местах помогает принимать оптимальные решения по поддержке предприятий. Поэтому экономические вопросы, а также вопросы социального развития Ошмянского района обсуждались отдельно во время встречи главы верхней палаты парламента с депутатским корпусом региона.