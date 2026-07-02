Нацбанк Беларуси будет устанавливать курсы семи новых валют

Национальный банк расширил перечень иностранных валют, к которым ежемесячно устанавливаются официальные курсы белорусского рубля.



В список включили семь новых позиций: бахрейнский динар, намибийский доллар, золотую кордобу (валюта Никарагуа), мьянманский кьят, маврикийскую рупию, оманский риал и бангладешскую таку.

Новация продиктована расширением внешней торговли Беларуси. Как заявили в Нацбанке, это решение будет способствовать развитию международного финансового сотрудничества.



Примечательно, что оманский риал занимает третье место в мире по стоимости, а бахрейнский динар также входит в число самых дорогих и стабильных мировых валют.