Нацбанк Беларуси прогнозирует снижение процентных ставок в экономике, но есть условия

Так, при благоприятном развитии ситуации ставка рефинансирования в среднем за год может сложиться на уровне 9-9,3 % годовых. Это повлечет за собой улучшение ценовых условий по кредитам банков. Средняя процентная ставка по новым рыночным займам для юридических и физлиц в национальной валюте прогнозируется на уровне 9-10,25 % годовых.