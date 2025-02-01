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Нацбанк Беларуси прогнозирует снижение процентных ставок в экономике, но есть условия

Национальный банк прогнозирует снижение процентных ставок в экономике, но при отсутствии рисков ценовой и финансовой стабильности.

Так, при благоприятном развитии ситуации ставка рефинансирования в среднем за год может сложиться на уровне 9-9,3 % годовых. Это повлечет за собой улучшение ценовых условий по кредитам банков. Средняя процентная ставка по новым рыночным займам для юридических и физлиц в национальной валюте прогнозируется на уровне 9-10,25 % годовых.

Однако регулятор уточняет, как и в 2024 году, динамика процентных ставок по кредитам во многом будет определяться ситуацией на депозитном рынке.

Нацбанк