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Нацбанк Беларуси прогнозирует снижение процентных ставок в экономике, но есть условия
Национальный банк прогнозирует снижение процентных ставок в экономике, но при отсутствии рисков ценовой и финансовой стабильности.
Так, при благоприятном развитии ситуации ставка рефинансирования в среднем за год может сложиться на уровне 9-9,3 % годовых. Это повлечет за собой улучшение ценовых условий по кредитам банков. Средняя процентная ставка по новым рыночным займам для юридических и физлиц в национальной валюте прогнозируется на уровне 9-10,25 % годовых.
Однако регулятор уточняет, как и в 2024 году, динамика процентных ставок по кредитам во многом будет определяться ситуацией на депозитном рынке.