Нацбанк Беларуси утвердил порядок управления рисками для криптобанков

Национальный банк ввел нормативы рисков и безопасной работы для криптобанков. Одно из главных новшеств - правила оценки кредитного риска по токенам. Если банк выдал гарантию в токенах, он должен сформировать резерв по тем же правилам, что и по обычным банковским гарантиям с учетом специфики крипторынка.

Ведены строгие лимиты для защиты от рисков. В частности, инвестиции в рискованные токены не должны превышать 1% от нормативного капитала. Также можно привлекать токены от физлиц в размере не более 50% от суммы средств, размещенных криптобанком в Нацбанке в качестве условного безотзывного вклада.

Ограничен и список банковских операций, которые могут выполнять такие организации. В перечне - валютно-обменные и расчетные операции, открытие и ведение счетов физлиц-нерезидентов, индивидуальных предпринимателей и юрлиц, в том числе банков-респондентов. Сюда относится и привлечение денежных средств на счета, расчетное и кассовое обслуживание клиентов.

Фото БЕЛТА