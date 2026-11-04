Нацбанк: инвестиционное финансирование в Беларуси выросло более чем на треть

В Беларуси растет поддержка банками экономики: инвестиционное финансирование в январе - сентябре выросло более чем на треть. Об этом говорили на расширенном заседании правления Нацбанка.

Также отмечалось, что золотовалютные резервы сохраняются вблизи их исторического максимума, при этом все внешние обязательства страны выполняются в полном объеме. Государственный внешний долг устойчиво снижается.

Устойчивость финансового рынка и ценовую стабильность белорусы оценивают по своим собственным доходам и их сохранности. Инфляция с начала года составила 4,6 % - это ниже прогноза. По году планировалось не выше 7 %.

Ниже прогноза ориентира и базовая инфляция, что позволило снизить ставки по кредитам для белорусских предприятий.

При этом важно отметить, банковский кредит играет все большую роль в финансировании инвестиций. Требования банков к экономике выросли на 13 % при задании 9 %.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"По кредитам для предприятий в сентябре текущего года уже достигли однозначных величин. Если быть точнее, то 9,7 % годовых. По инвестиционному финансированию наблюдается наиболее комфортный уровень процентных ставок, что, в принципе, позволяет предприятиям активно заниматься инвестиционной деятельностью, тем, у кого такая задача стоит и кто такую цель преследует".

Обеспечена привлекательная доходность и по депозитам, прежде всего долгосрочным. В итоге количество таких вкладов выросло с начала года почти в 1,5 раза.

При этом депозиты на три года и выше прибавили в шесть раз. Нацбанк не исключает, что с такими темпами по итогам года можно выйти и на 10 % доли таких депозитов в общей копилке.

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

"Уровень инфляционных ожиданий уже довольно приближен к общему уровню инфляции. Соответственно, такого ускоренного снижения процентных ставок в 2027 году, наверное, ожидать не стоит. И, в принципе, свой прогноз по ставкам мы представили в рамках основных направлений денежно-кредитной политики, где ставка рефинансирования - от 8,6 до 9,25 %. Ставки по кредитам и депозитам будут отталкиваться от ставки рефинансирования".

Особое внимание уделяется и кредитованию товаров белорусского производства: доля займов на "родные" товары уже 20 % из всего потребительского кредитования, и спрос на них не снижается.

В 2027 году инфляцию регулятор прогнозирует не выше 6 %.