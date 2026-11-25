В Беларуси прорабатывается вопрос о введении обязательного приема платежей через "КРОК" всеми организациями торговли, заявили в Нацбанке.

Сейчас к нему подключены только системообразующие банки, а с 1 декабря 2026-го сервис будет работать во всех банках без исключения.

Очередь - за торговлей. Реализация функции оплаты в один клик в приложениях банков повысит доступность безналичных расчетов даже в самых удаленных регионах страны, а также в тех сегментах торговли и сервиса, где по-прежнему господствует наличный денежный оборот, заявил зампред Национального банка.

Регулятор уже призвал белорусские банки не просто разместить "КРОК" в своем приложении, а сделать так, чтобы он был максимально понятен и удобен для использования.