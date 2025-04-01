Нацбанк: Количество выявленных поддельных денег в 2024 году уменьшилось на 28,1 %

Количество выявленных поддельных денег в прошлом году сократилось на 28 %. Об этом рассказали в Нацбанке.

Банковские работники выявили почти 800 поддельных денежных знаков, из которых более 80 % - это американские доллары. В Минске выявлено порядка 40 % от всех поддельных денег.