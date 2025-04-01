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Нацбанк: Количество выявленных поддельных денег в 2024 году уменьшилось на 28,1 %

Количество выявленных поддельных денег в прошлом году сократилось на 28 %. Об этом рассказали в Нацбанке.

Банковские работники выявили почти 800 поддельных денежных знаков, из которых более 80 % - это американские доллары. В Минске выявлено порядка 40 % от всех поддельных денег.

Фальшивые деньги были изъяты из обращения в 60 населенных пунктах. Но в 2024 году количество поддельных белорусских рублей уменьшилось на 67 %.