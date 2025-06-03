Нацбанк: в Беларуси растут рублевые депозиты

Статистика Национального банка Беларуси показывает существенный рост рублевых депозитов с января 2024 года по весну 2025 года.

Общая сумма рублевых депозитов компаний и физлиц превысила 41 млрд белорусских рублей. Это следует из данных Нацбанка.

При этом в январе прошлого года сумма была около 32 млрд рублей. Затем был период роста с небольшими понижениям в некоторые месяцы. В итоге к 1 мая нынешнего года сумма выросла примерно на треть.