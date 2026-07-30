Нацбанк: возможность для снижения ставки по инвестиционным кредитам у банков есть

На валютном рынке ситуация стабильная, инфляция замедляется, растет количество долгосрочных вкладов в белорусских рублях. У банков есть ресурсы для кредитования экономики. И регулятор призывает их активнее участвовать в инвестировании. Об этом 30 июля говорили на расширенном заседании правления Нацбанка.

Инвесткредитование предприятий Беларуси растет

Предприятиям нужны деньги на обновление линий и производств, и банки активно участвуют в кредитовании таких проектов, причем снижая процентные ставки, чтобы займы становились доступными. Поэтому именно их вклад в рост инвестиций в целом по стране самый весомый. За первое полугодие уже выдано 3 млрд 600 млн рублей. Это более чем на 20 % больше, чем за такой же период 2025 года.

Нацбанк не исключает снижения процентных ставок

В целом за год сумма инвесткредитования должна быть не менее 4 млрд рублей. Процентные ставки комфортные. Сейчас чуть более 10 %. При этом регулятор не исключает, что могут быть и меньше. Ориентир - расчетная величина стандартного риска тоже недавно снизилась. Сейчас она составляет 10,69 %.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Таким образом мы даем сигнал банкам, что они проводят правильную политику с точки зрения процентных ставок и видят возможность снижать стоимость заимствования, не входя в риск-зону. Это сигнал от Национального банка в адрес банковской системы о планировании их процентной политики по инвестиционным кредитам. Уже с начала года ставка снизилась практически на 1 %, что является достаточно серьезной величиной для наших условий".

Белорусы сберегают в своих рублях

Активно поддерживают ресурсы банков вкладчики. Сберегают в рублях, причем многие оформляют депозиты от года до трех. И это не предел - все больше вкладов от трех лет и выше.

"На сегодняшний день в общем объеме вкладов населения эта доля приближается уже к 5 %, причем в два раза перевыполняется наш целевой показатель, - отметил Роман Головченко. - Это хороший сигнал доверия к банковской системе в целом и к экономической политике, которая реализуется в государстве".

Покупатели также поддерживают своих производителей, выбирая белорусский товар, пусть и в кредит - от машины до бытовой техники. Сумма выданных займов под выгодный процент уже превысила 1 млрд рублей. А это больше, чем за весь 2025 год.