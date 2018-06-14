Нацбанк Беларуси не исключает снижения ставки рефинансирования

Национальный банк не исключает возможности дальнейшего снижения ставки рефинансирования в этом году. Ее уровень может опуститься до исторического минимума в 10 процентов. Об этом сегодня в интервью нашему телеканалу заявил зампред Нацбанка Сергей Калечиц. Он отметил, резервы для падения ключевой ставки сохраняются, но темпы ее снижения будут уменьшены. Главный ориентир в принятии решения - уровень инфляции. Ожидается, что рост цен по итогам года уложится в прогноз. Он не превысит 6 процентов. Уже сегодня в стране обновлен минимальный в истории порог инфляции. В годовом выражении это 4,4 процента.