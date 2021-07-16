Нацбанк Беларуси повышает ставку рефинансирования до 9,25 % годовых

Накануне Нацбанк принимает решение повысить ключевую ставку - на 75 базисных пунктов! С будущей среды, 21 июля, ставка рефинансирования составит 9,25 % годовых. Регулятор объяснил свое решение внутренней и влияющей на нее внешней конъюнктурой. Как и ожидалось, во втором квартале ускорились темпы роста потребительских цен. Повысилась интенсивность инфляционных процессов, что главным образом обусловил более значимый внешний фон. Сохраняются затруднения в производстве и логистике, при этом потребительский спрос растет - это стало причиной роста цен на мировых рынках товаров и затронуло энергоресурсы, стройматериалы, продовольствие. В итоге инфляция составила 9,9 %. В дальнейшем, по прогнозам Нацбанка, ее интенсивность замедлится. В декабре годовой прирост потребительских цен оценивается вблизи 9 %.