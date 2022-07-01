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Нацбанк Беларуси презентовал обновленные банкноты номиналом Br 100
В Беларуси с сегодняшнего дня новая банкнота в обращении. Национальный банк представил купюру номиналом 100 рублей. Дизайн кардинально не изменился, он концептуально схож с предыдущим образцом. Выпуск сторублевок плановый, это связано с заменой ветхих и поврежденных денег. Более серьезные изменения коснулись защитного комплекса банкноты. Старые деньги образца 2009 года остаются в обращении и являются законным платежным средством.
На протяжении последних полутора лет шла работа по новой банкноте. При разработке этой банкноты Нацбанк применял несколько принципов и подходов. Во-первых, нам надо было обеспечить узнаваемость сторублевой банкноты, которую мы уже привыкли видеть. Во-вторых, нам необходимо было повысить ее защищенность, и мы это сделали. В-третьих, нужно было улучшить машиночитаемый защитный комплекс, чтобы банкнота одинаково хорошо считывалась техникой с лицевой и с оборотной стороны.
Новый образец появится в банкоматах и кассах банков в течение полугода.
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