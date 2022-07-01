Нацбанк Беларуси презентовал обновленные банкноты номиналом Br 100

На протяжении последних полутора лет шла работа по новой банкноте. При разработке этой банкноты Нацбанк применял несколько принципов и подходов. Во-первых, нам надо было обеспечить узнаваемость сторублевой банкноты, которую мы уже привыкли видеть. Во-вторых, нам необходимо было повысить ее защищенность, и мы это сделали. В-третьих, нужно было улучшить машиночитаемый защитный комплекс, чтобы банкнота одинаково хорошо считывалась техникой с лицевой и с оборотной стороны.

Александр Терещенко, главный специалист главного управления Национального банка Беларуси