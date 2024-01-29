ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Нацбанк Беларуси скорректировал лицензию ЕРИП на осуществление банковской деятельности

Нацбанк Беларуси скорректировал лицензию ЕРИП на осуществление банковской деятельности

Национальный банк Беларуси скорректировал ранее выданную лицензию НКФО "ЕРИП" на осуществление банковской деятельности, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Дополнения и изменения в специальное разрешение внесены постановлением правления Национального банка от 26 января 2024 г. № 27.

Перечень банковских операций дополнен пунктами "привлечение денежных средств юридических лиц, в том числе банков-респондентов, на счета" и "открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, в том числе банков-респондентов".

Исключены из данного перечня следующие операции: "привлечение денежных средств юридических лиц, за исключением банков-корреспондентов, на счета", "открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, за исключением банков-корреспондентов", "доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами", а также "финансирование под уступку денежного требования (факторинг)".

Фото: БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все