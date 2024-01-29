Нацбанк Беларуси скорректировал лицензию ЕРИП на осуществление банковской деятельности

Национальный банк Беларуси скорректировал ранее выданную лицензию НКФО "ЕРИП" на осуществление банковской деятельности, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Дополнения и изменения в специальное разрешение внесены постановлением правления Национального банка от 26 января 2024 г. № 27.

Перечень банковских операций дополнен пунктами "привлечение денежных средств юридических лиц, в том числе банков-респондентов, на счета" и "открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, в том числе банков-респондентов".

Исключены из данного перечня следующие операции: "привлечение денежных средств юридических лиц, за исключением банков-корреспондентов, на счета", "открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, за исключением банков-корреспондентов", "доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами", а также "финансирование под уступку денежного требования (факторинг)".