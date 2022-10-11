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Нацбанк Беларуси скорректировал организацию системы мгновенных платежей

Нацбанк Беларуси скорректировал организацию системы мгновенных платежей

Нацбанк Беларуси скорректировал порядок организации системы мгновенных платежей. Это предусмотрено постановлением правления Национального банка от 20 сентября 2022 г. № 354, где утверждены Правила системы мгновенных платежей, сообщаетНациональныйправовойинтернет-портал.

Правилами определен порядокорганизации и функционирования системы мгновенных платежей (СМП), а такжеосуществления внутристрановых и трансграничных мгновенных платежей.

Данные Правила обязаны выполнять банки, небанковские кредитно-финансовые организации, созданные и зарегистрированные в соответствии с белорусским законодательством, ОАО "Банк развития Республики Беларусь", Национальный банк, иностранные банки, банк-посредник, которые:

  • участвуют в системе BISS;

  • выполнили технические мероприятия, предусмотренные документацией автоматизированной системы межбанковских расчетов Национального банка и ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр".

СМП используется банками для обеспечения возможности проведения:

  • внутристрановых и трансграничных мгновенных платежей клиентов - физлиц в пользу физлиц по инициативе плательщика с использованием сервиса информационной поддержки мгновенных и трансграничных мгновенных платежей;

  • внутристрановых мгновенных платежей клиентов - юрлиц и клиентов - физлиц без использования сервиса информационной поддержки мгновенных платежей;

  • собственных платежей без использования сервиса информационной поддержки мгновенных платежей.

При этом функции оператора СМП и расчетного центра платежной системы по внутристрановым (трансграничным) мгновенным платежам, осуществленным банками - участниками СМП, возложены на Национальный банк.

Правовым актом установлено, что банками обеспечивается участие в системе мгновенных платежей:

  • юрлиц без использования сервиса информационной поддержки мгновенных платежей - для проведения с 19 декабря 2022 г. внутристрановых мгновенных платежей клиентов;

  • физлиц в пользу физлиц по инициативе плательщика с использованием сервиса информационной поддержки мгновенных платежей - для проведения с 1 апреля 2023 г. внутристрановых мгновенных платежей клиентов.

Инструкция о порядке функционирования системы мгновенных платежей и проведения мгновенных платежей, утвержденная постановлением Правления Национального банка от 20 ноября 2018 г. № 540, признается утратившей силу.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования.

Фото: pixabay.com

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