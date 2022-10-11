Нацбанк Беларуси скорректировал организацию системы мгновенных платежей

Нацбанк Беларуси скорректировал порядок организации системы мгновенных платежей. Это предусмотрено постановлением правления Национального банка от 20 сентября 2022 г. № 354, где утверждены Правила системы мгновенных платежей, сообщаетНациональныйправовойинтернет-портал.

Правилами определен порядокорганизации и функционирования системы мгновенных платежей (СМП), а такжеосуществления внутристрановых и трансграничных мгновенных платежей.

Данные Правила обязаны выполнять банки, небанковские кредитно-финансовые организации, созданные и зарегистрированные в соответствии с белорусским законодательством, ОАО "Банк развития Республики Беларусь", Национальный банк, иностранные банки, банк-посредник, которые:

участвуют в системе BISS;

выполнили технические мероприятия, предусмотренные документацией автоматизированной системы межбанковских расчетов Национального банка и ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр".

СМП используется банками для обеспечения возможности проведения:

внутристрановых и трансграничных мгновенных платежей клиентов - физлиц в пользу физлиц по инициативе плательщика с использованием сервиса информационной поддержки мгновенных и трансграничных мгновенных платежей;

внутристрановых мгновенных платежей клиентов - юрлиц и клиентов - физлиц без использования сервиса информационной поддержки мгновенных платежей;

собственных платежей без использования сервиса информационной поддержки мгновенных платежей.

При этом функции оператора СМП и расчетного центра платежной системы по внутристрановым (трансграничным) мгновенным платежам, осуществленным банками - участниками СМП, возложены на Национальный банк.

Правовым актом установлено, что банками обеспечивается участие в системе мгновенных платежей:

юрлиц без использования сервиса информационной поддержки мгновенных платежей - для проведения с 19 декабря 2022 г. внутристрановых мгновенных платежей клиентов;

физлиц в пользу физлиц по инициативе плательщика с использованием сервиса информационной поддержки мгновенных платежей - для проведения с 1 апреля 2023 г. внутристрановых мгновенных платежей клиентов.

Инструкция о порядке функционирования системы мгновенных платежей и проведения мгновенных платежей, утвержденная постановлением Правления Национального банка от 20 ноября 2018 г. № 540, признается утратившей силу.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования.