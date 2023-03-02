Нацбанк: большинство розничных кредитов в Беларуси берут женщины

Как показывает статистика, всего по итогам прошлого года было заключено 4,7 млн кредитных договоров. Общая сумма - 27 млрд рублей. Самый популярный заем - это овердрафт. На него приходится 47 % всех договоров. Ко всему, белорусы стали реже брать краткосрочные кредиты.