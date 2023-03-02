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Нацбанк: большинство розничных кредитов в Беларуси берут женщины
Большинство розничных займов в банках Беларуси берут женщины, а основная часть кредитополучателей являются надежными. Нацбанк обнародовал соответствующий аналитический отчет.
Как показывает статистика, всего по итогам прошлого года было заключено 4,7 млн кредитных договоров. Общая сумма - 27 млрд рублей. Самый популярный заем - это овердрафт. На него приходится 47 % всех договоров. Ко всему, белорусы стали реже брать краткосрочные кредиты.
Фото:pixabay.com
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