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Нацбанк: большинство розничных кредитов в Беларуси берут женщины

Большинство розничных займов в банках Беларуси берут женщины, а основная часть кредитополучателей являются надежными. Нацбанк обнародовал соответствующий аналитический отчет.

Как показывает статистика, всего по итогам прошлого года было заключено 4,7 млн кредитных договоров. Общая сумма - 27 млрд рублей. Самый популярный заем - это овердрафт. На него приходится 47 % всех договоров. Ко всему, белорусы стали реже брать краткосрочные кредиты.

Фото:pixabay.com

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