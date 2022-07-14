Нацбанк добавляет юань в валютную корзину с 15 июля

Он стал четвертой валютой в корзине после доллара, евро и российского рубля. Такой финансовый расклад начинает действовать уже завтра - 15 июля. Напомним, валютная корзина - это, по сути, метод оценки своей, национальной валюты. Его используют центральные банки разных стран. По итогам торгов на бирже становится очевидно, как чувствует себя белорусский рубль по отношению к основным валютам - он слабнет или укрепляется. Для расчета корзины выбирают валюты, на которые главным образом завязана внешняя торговля. Для Беларуси - это российский рынок. Поэтому доля российского рубля составляет 50 %. Китайскому юаню в нашей корзине отдано 10 %.

В последнее время увеличивается интерес к китайскому юаню как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации, и в целом в мире. Дело в том, что доля Китая на рынке по экспорту и импорту составляет от 13 до 15 %, а доля китайского юаня в резервных валютах всего лишь 3 %. Таким образом у китайской валюты серьезные перспективы для стоимости роста, его укрепления, для использования в торговом обороте в целом мире - это является объективным фактором для использования юаня, в том числе и во внешнеторговом обороте наших стран (Республики Беларусь и Китайской Народной Республики). Многие предприятия сегодня в связи с санкционными ограничениями, в связи с более удобными формами расчетов переходят на использование юаня во внешнеторговом обороте с Китаем. Это вызывает и увеличение объема торгов на нашей бирже китайскими юанями.