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Нацбанк наделяется правом регулирования деятельности национальных рейтинговых агентств

Сегодня Президент Беларуси подписал указ, согласно которому Национальный банк наделяется правом регулирования деятельности национальных рейтинговых агентств. "Данная сфера является новым направлением для отечественного финансового рынка, и в Беларуси в настоящее время нет таких организаций. Поэтому речь идет о создании законодательной основы в этом отношении, так как национальные рейтинговые агентства являются неотъемлемой частью инфраструктуры финансового рынка", - пояснили в пресс-службе.

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