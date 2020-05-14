Нацбанк не ожидает резкого снижения золотовалютных резервов по итогам 2020 года

Национальный банк Беларуси (НББ) не ожидает резкого снижения золотовалютных резервов по итогам 2020 года и не пересматривает свой целевой прогноз по их размеру. Накануне в ходе онлайн-брифинга это отметил глава Нацбанка Павел Каллуар. Он признал, однако, что ранее Нацбанк "более оптимистично смотрел на ситуацию". В настоящее время ожидается, что размер ЗВР по итогам года "скорее всего, будет находиться между оптимизмом и прогнозным параметром". Напомним, на 1 мая ЗВР страны составили 7 млрд 883 млн долларов.



