Нацбанк объяснил, почему в банкоматах появились новые купюры

По словам специалистов регулятора, старые купюры изнашиваются и их заменяют, а делается это для поддержания нормального наличного денежного обращения. Напомним, Нацбанк выпустил обновленные купюры номиналом 5 и 10 рублей в конце мая 2019. А в 2020 году регулятор ввел в обращение обновленные купюры достоинством 20 и 50 рублей.