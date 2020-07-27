Нацбанк предлагает запретить повышенные проценты и ограничить пеню по просроченным кредитам

Нацбанк предлагает умерить аппетиты банков. Стало известно, что регулятор разослал в коммерческие банки для обсуждения проект указа. В соответствии с ним планируется запретить повышенный размер процентной ставки и ввести ограничения по размеру штрафов за несвоевременное погашение кредита. Отмечается, что документ подготовлен "с целью недопущения избыточной финансовой нагрузки на кредитополучателей и минимизации негативных последствий для развития бизнеса, обусловленных повышенным влиянием внешних негативных факторов". Размер неустойки в год не может превышать по краткосрочным кредитам 20 % от суммы кредита, по долгосрочным - 10 %.



