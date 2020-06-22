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Нацбанк рассчитывает превысить прогнозный показатель по золотовалютным резервам
По основным направлениям денежно-кредитной политики показатель ЗВР на конец года должен составить 7 300 000 000 долларов. И по прогнозам регулятора, эта величина может быть и немного больше. Выполнить задачу сохранения ЗВР должно помочь удачное размещение Минфином евробондов: поступление средств должно состояться 24 июня.
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