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Нацбанк рассмотрит возможность изменения ставки рефинансирования 12 февраля
На следующей неделе Нацбанк рассмотрит возможность изменения ставки рефинансирования. Очередное заседание правления регулятор проведет 12 февраля. Как ранее сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, любое решение будет приниматься с учетом анализа всех факторов и тенденций в экономике страны. Отвечая на вопрос о влиянии на динамику ставки рефинансирования текущей ситуации с поставками нефти в Беларусь, Сергей Калечиц отметил, что нефть далеко не единственный фактор, который может повлиять на решение о возможном изменении ставки рефинансирования. Эксперты комментируют возможные решения регулятора.
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