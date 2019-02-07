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Нацбанк разрабатывает стратегию повышения доверия к белорусскому рублю

Планируется расширить сферу применения национальной валюты и увеличить ее долю в расчетах и балансах коммерческих банков. В обязательном порядке стратегия предполагает ответственность Нацбанка по обеспечению финансовой стабильности.

Критерии стратегии повышения доверия к белорусскому рублю еще разрабатываются. Пока в денежно-кредитной политике на этот год зафиксирован только один показатель, касающийся объема кредитов в национальной валюте - они составят не менее 50 %.

Напомним, накануне правление Нацбанка приняло решениесохранить ставку рефинансирования на уровне 10 %.

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