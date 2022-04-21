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Нацбанк Беларуси с 1 июля прекратит продавать мерные слитки из драгметаллов
Национальный банк с 1 июля прекращает операции купли-продажи мерных слитков из драгоценных металлов. Нововведение коснется юридических и физических лиц, также индивидуальных предпринимателей. Исключение составят банки и небанковские кредитно-финансовые организации. Такое решение было принято, чтобы оптимизировать деятельность регулятора. В связи с этим приобрести и продать мерные слитки из золота, серебра и платины можно будет только в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, которые проводят такие операции.
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