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Нацбанк: сальдо внешней торговли Беларуси в октябре сложилось положительным в размере 56,9 млн долларов
Сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси в октябре 2023 года сложилось положительным в размере 56,9 млн долларов. Экспорт товаров и услуг за месяц составил 4,23 млрддолларов, импорт - 4,17 млрддолларов. Соответствующие статистические данные опубликованы на сайте Национального банка, пишет БЕЛТА.
Внешняя торговля Беларуси развивается сбалансированно: среднемесячные стоимостные объемы экспорта товаров и услуг составили за 10 месяцев 2023 года 3,95 млрддолларов, импорта - 3,88 млрддолларов. В результате за январь - октябрь 2023 года общее положительное сальдо товаров и услуг составило 665,7 млндолларов.
Сальдо внешней торговли товарами в октябре сложилось отрицательным в размере 148,1 млндолларов. В целом за январь - октябрь 2023 года оно составило минус 1,66 млрддолларов. При этом помесячные объемы экспорта товаров растут, начиная с августа 2023 года. За 10 месяцев 2023 года темп роста экспорта товаров по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 107,1 %.
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами было компенсировано внешней торговлей услугами, положительное сальдо которой в январе - октябре 2023 года составило 2,3 млрддолларов. При этом помесячное сальдо услуг стабильно превышает 200 млндолларов. За 10 месяцев 2023 года экспорт услуг составил 7 млрддолларов, импорт - 4,7 млрд долларов.
Cохраняется тенденция увеличения внешнеторгового оборота товаров и услуг. В январе - октябре 2023 года он вырос почти на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 78,3 млрддолларов.
Фото: БЕЛТА
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