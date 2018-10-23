Нацбанк со следующего года намерен запустить сервис мгновенных платежей

Об этом сообщил зампредседателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на международном форуме по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2018". Это базовый проект для многих стран, который улучшит платежные онлайн-сервисы для предприятий и физлиц. Его внедрение позволит получать деньги в течение минуты. К тому же он будет работать круглосуточно. Участие для банков в системе мгновенных платежей будет добровольным.