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Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75 %
Ставка рефинансирования сохраняет свои позиции на уровне 7,75 %. Такое решение сегодня принял Нацбанк. Также не возобновляются операции по поддержке и изъятию ликвидности. Они будут идти через кредитные аукционы до 7 дней с конкурсом процентных ставок либо утвержденным значением. А также через ежемесячные аукционы по кредитам на 6 месяцев по фиксированной ставке. Годовой график заседаний правления Нацбанка по вопросам денежно-кредитной политики отменяется. Все финансовые вопросы будут рассматриваться по мере необходимости.
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