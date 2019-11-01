Нацбанк сохраняет прогноз по инфляции на уровне около 5 % по итогам года

Об этом сообщил председатель Павел Каллаур перед открытием международного форума о повышении доверия к национальной валюте. По его словам, незначительные колебания в течение одного-двух лет вокруг целевого ориентира - нормальное явление. Так работает режим таргетирования инфляции, на который Беларусь может перейти уже с 2021 года. Это предусматривает дорожная карта с российским Центробанком.



В следующем году регулятор ожидает сохранение ценовой и финансовой стабильности. Колебания курса не превысят уровень инфляции.



