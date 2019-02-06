Нацбанк сохраняет ставку рефинансирования на уровне 10 %

Такое решение сегодня приняло правление банка. Регулятор пояснил, что сохраняется неопределенность внешних условий развития экономики. При этом важно не выйти за рамки целевого параметра инфляции. Отметим, действующий уровень ключевой ставки для страны - это исторический минимум. В последний раз на такую низкую отметку Нацбанк опускал ставку более 10 лет назад - в 2008-м.