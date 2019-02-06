Нацбанк: ставка рефинансирования сохранится на уровне 10 %

Такое решение сегодня приняло правление банка. Регулятор пояснил, что остается неопределенность внешних условий развития экономики. При этом важно не выйти за рамки целевого параметра инфляции. В первом полугодии 2019 этот показатель сохранится на уровне прошлого года, затем ожидается постепенное снижение.