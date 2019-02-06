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Нацбанк: ставка рефинансирования сохранится на уровне 10 %

Такое решение сегодня приняло правление банка. Регулятор пояснил, что остается неопределенность внешних условий развития экономики. При этом важно не выйти за рамки целевого параметра инфляции. В первом полугодии 2019 этот показатель сохранится на уровне прошлого года, затем ожидается постепенное снижение.

Действующий уровень ключевой ставки для страны - это исторический минимум. В последний раз на такую низкую отметку Нацбанк опускал ставку более 10 лет назад, в 2008.

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