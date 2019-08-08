Нацбанк: темпы роста потребительского кредитования будут снижаться

Темпы роста потребительского кредитования будут снижаться, прогнозирует Нацбанк. В прошлый год прирост составил 45 %, сейчас он замедлился до 34 %. Отмечена четкая тенденция на его замедление, которая продержится как до конца этого года, так и на протяжении следующего. Напомним, вчера Нацбанк принял решение снизить ставку рефинансирования с 10 % до 9,5 %. Уже через неделю рассчитывать кредиты будут на основе обновленной цифры.