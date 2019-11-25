Нацбанк: в Беларуси участились случаи телефонного мошенничества

Тем временем Нацбанк предупреждает: в Беларуси участились случаи телефонного мошенничества, так называемого вишинга. Клиентам звонки поступают от якобы сотрудников банка (в том числе специалиста по безопасности), под различными предлогами просят предоставить паспортные данные, а также реквизиты банковских платежных карточек и коды, поступающие на телефонный номер клиента. Управление защиты информации Нацбанка рекомендует в случае поступления подобных звонков немедленно завершить разговор и обратиться в контакт-центр банка, который эмитировал карточку.



