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Нацбанк: в Беларуси участились случаи телефонного мошенничества
Тем временем Нацбанк предупреждает: в Беларуси участились случаи телефонного мошенничества, так называемого вишинга. Клиентам звонки поступают от якобы сотрудников банка (в том числе специалиста по безопасности), под различными предлогами просят предоставить паспортные данные, а также реквизиты банковских платежных карточек и коды, поступающие на телефонный номер клиента. Управление защиты информации Нацбанка рекомендует в случае поступления подобных звонков немедленно завершить разговор и обратиться в контакт-центр банка, который эмитировал карточку.
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