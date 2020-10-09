Нацбанк вынес на общественное обсуждение проект закона, предусматривающий корректировку Банковского кодекса. В частности, штрафы по кредитным договорам могут ограничить. Регулятор считает, что вместо мотивации вовремя платить по кредиту такие санкции приводят к значительной долговой нагрузке кредитополучателя. Поэтому предлагается закрепить в Банковском кодексе запрет на установление в кредитном договоре условий об уплате процентов за пользование кредитом в повышенном размере в случае невозврата кредита в срок. Замечания и предложения по изменениям можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 21 октября.