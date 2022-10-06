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Наценка на яблоки и лук бывает под 300 % - Лукашенко потребовал жестко разобраться со спекулянтами
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства потребовал жестко разобраться со спекулянтами, пишет БелТА.
Глава государства подчеркнул, что на прилавках отечественных магазинов должны быть товары надлежащего качества, в широком ассортименте и по справедливым ценам. "Товарного дефицита у нас не было и не будет. Это я людям гарантирую. А за цены вы головой все ответите и иже с вами", - обратился Президент к участникам совещания.
Александр Лукашенко попросил ответственных лиц доложить о ситуации в рознице, положении дел с ценами на потребительском рынке: "Причины высокой инфляции? Что нужно предпринимать, чтобы сдержать дальнейшее повышение цен и защитить людей, их доходы. От правительства и Нацбанка - конкретные отчетные доклады: меры для стабилизации цен, особенно на белорусские товары, по которым можно отследить всю цепочку от сырья до ценника на торговой полке. Как предлагается контролировать цены на импортные товары и работу торговли?"
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