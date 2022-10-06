Наценка на яблоки и лук бывает под 300 % - Лукашенко потребовал жестко разобраться со спекулянтами

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства потребовал жестко разобраться со спекулянтами, пишет БелТА.

Глава государства подчеркнул, что на прилавках отечественных магазинов должны быть товары надлежащего качества, в широком ассортименте и по справедливым ценам. "Товарного дефицита у нас не было и не будет. Это я людям гарантирую. А за цены вы головой все ответите и иже с вами", - обратился Президент к участникам совещания.

