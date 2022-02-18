Национальная экспозиция Беларуси будет представлена на выставке в Ханое в апреле

Национальная экспозиция Беларуси будет представлена на Vietnam Expo в апреле. Это одна из крупнейших универсальных торгово-экономических площадок в Юго-Восточной Азии. В этом году ее участниками станут свыше 350 компаний из 16 стран.

Выставка охватит четыре секции, в которых будут продемонстрированы машины и комплектующие, нефтехимическая продукция, цифровые технологии в торговле и производстве, телекоммуникационное оборудование, медицинские препараты, продукты питания, электроника, бытовая техника и инструменты.

Принять участие в национальной экспозиции на выставке в Ханое могут белорусские производители продукции и услуг всех форм собственности.