ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Национальная валюта укрепилась к доллару и евро

А теперь к курсам валют. На прошедших накануне торгах белорусский рубль укрепился к доллару и евро. Российский рубль, напротив, немного прибавил. Установлены следующие курсы: доллар - 2 рубля 60 копеек. Евро - 3 рубля 05 копеек и 3,36 стоят 100 российских рублей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все