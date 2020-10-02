Национальная валюта укрепилась к доллару и евро

А теперь к курсам валют. На прошедших накануне торгах белорусский рубль укрепился к доллару и евро. Российский рубль, напротив, немного прибавил. Установлены следующие курсы: доллар - 2 рубля 60 копеек. Евро - 3 рубля 05 копеек и 3,36 стоят 100 российских рублей.