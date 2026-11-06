Национальный павильон Беларуси официально открыт на ЭКСПО в Шанхае

Национальный павильон Беларуси официально открыт на 9-м Китайском международном импортном ЭКСПО в Шанхае.

Событие - одно из крупнейших многоотраслевых мероприятий в мире. В ЭКСПО принимают участие более 50 компаний и предприятий из Беларуси.

Отечественная экспозиция развернулась сразу в трех локациях: представители Беларуси рассказывают китайским гостям о стране в специальном павильоне. Также они знакомят их с белорусскими продуктами питания в продовольственном павильоне и презентуют инновации в павильоне "Высокотехнологическое оборудование и информационные технологии".

Для удобства навигации подготовили и специальные листовки, которые позволят сразу найти белорусов на бескрайних площадях Шанхайского ЭКСПО. Общая выставочная площадь в 2026 году превышает 440 тыс. кв. м, заблудиться здесь не составит труда.

В этом году вся белорусская экспозиция призвана показать промышленный и технологичный потенциал. На это намекает и современный дизайн белорусских стендов.

Буквально несколько часов назад завершилась официальная церемония открытия белорусского павильона, участие в ней принял первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич, представители белорусских компаний, китайских организаций и ведомств.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

"Любое участие в выставке - это прежде всего знакомство новых потребителей с возможностями, которые имеются в Республике Беларусь. Мы здесь не только продаем, но и ищем партнеров. Мы постоянные участники этой выставки, и это говорит само за себя. Наше участие в этой выставке подтверждает нашу заинтересованность в сотрудничестве с Китаем как раз в поставках нашей продукции - не только пищевой, но и высокотехнологической. Конечно, выставка привлекает очень многие страны. Здесь павильоны, в которых не только китайские посетители, но и иностранные гости могут увидеть всю широкую линейку мировой продукции, которые предлагаются для Китая".

В эти дни на национальном павильоне звездами китайских соцсетей становится шеф-повар Антон Каленик. Каждому гостю гарантирован перекус из белорусских продуктов. Также пользуется популярностью заслуженный коллектив - фольклорная группа "Купалинка".

Национальный павильон на ЭКСПО - это не только презентация страны гостям выставки, но и удобная площадка для проведения мероприятий деловой программы: провести переговоры, рассказать про экономический, инвестиционный, туристический потенциал - для этого созданы все условия.