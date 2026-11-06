Национальный павильон Беларуси официально открыт на ЭКСПО в Шанхае - в чем уникальность экспозиции

Десятки белорусских предприятий и организаций принимают участие в 9-м Китайском международном импортном ЭКСПО в Шанхае. 6 ноября официально начала работу национальная экспозиция Беларуси. Ее пространство позволяет провести и бизнес-переговоры, и продегустировать блюда национальной кухни. Параллельно на отраслевых локациях проходят встречи с партнерами и завязываются новые контакты.

Под ритмы "Лявонихи" и с белорусскими драниками - именно так на ЭКСПО в Шанхае был открыт белорусский павильон. Площадка в ближайшие несколько дней станет местом для заключения новых контрактов между предприятиями и демонстрации белорусского потенциала.

Экспозиция Беларуси: акцент на технологии

В 2026 году национальная экспозиция действительно удивляет. Современные темные оттенки, пиксельный орнамент и световая композиция намекают на лейтмотив белорусского павильона. Акцент сделали на инновациях и технологиях. Минск и Пекин объявили годы промышленной кооперации.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

"Участие в этой выставке подтверждает нашу заинтересованность в сотрудничестве с Китаем, в поставках нашей продукции - не только пищевой, но и высокотехнологической. Мы предлагаем нашим китайским друзьям только качественные продукты, промышленность и то, что заслуживает доверия и уважения со стороны китайских друзей. Поэтому мы рады здесь быть. Как я вижу по интересу китайских посетителей и иностранных гостей, наш стенд заслуживает должного внимания и сделан на высоком уровне".

Свой человек в Шанхае: официальный представитель БелТПП

Местный бизнес готов содействовать продвижению белорусских товаров, помогать компаниям завоевывать колоссальных размеров рынок. Теперь свой человек в Шанхае появился у Белорусской торгово-промышленной палаты - официальный представитель Сюй Тяньяо.

"Я помогаю китайским предприятиям инвестировать в Беларусь, помогаю коммерческой деятельности. Белорусы продают и производят только качественную продукцию. Китайские покупатели очень заинтересованы в ней", - отметил китайский предприниматель.

Удивляем гостей: национальная экспозиция приглашает

Страновой павильон ЭКСПО - это удобная локация для переговоров и подписания контрактов. Однако, как показывает практика выставки импортных товаров, в этом пространстве каждая приглашенная страна-участник пытается удивлять гостей. Эксклюзивное право быть в этом павильоне необходимо использовать на максимум. В 2026 году Беларусь привезла "Купалінку". Заслуженный коллектив привлек внимание.

Пока одни гости детально изучали белорусскую культуру, другие выстраивались в очередь попробовать белорусскую кухню. Шеф-повар Антон Каленик уже не первый год угощает посетителей белорусской экспозиции.

Ирина Иванова, директор ВУП "Белинтерэкспо" БелТПП:

"Надо влюбиться в еду, чтобы полюбить страну, и после этого люди к нам приезжают. Здесь используются продукты именно наших экспонентов, которые находятся в другом павильоне. Здесь и масло есть, и сметана, и молоко. Это способствует тому, что люди перейдут в другой павильон и проведут переговоры".

Пока национальный стенд собирал блогеров-любителей, профессионалы уже во всю работали на отраслевой локации. Продукция с белорусских павильонов уже разлетается по Китаю через онлайн-продажи в соцсетях Поднебесной.

Участие Беларуси в импортном ЭКСПО показывает китайским партнерам заинтересованность в сотрудничестве. Белорусы ищут не просто возможность продавать, а находят новые точки соприкосновения и новые идеи для кооперации. В конечном итоге активная взаимная торговля, расширение инвестиционного взаимодействия, сотрудничество предприятий и регионов позволяют вывести всепогодное партнерство на новый уровень.