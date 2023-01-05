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Национальные павильоны Беларуси откроются на семи новых маркетплейсах Китая
Национальные павильоны Беларуси откроются на семи новых онлайн-площадках. В посольстве Беларуси в КНР состоялась церемония вручения согласований по открытию.
Стороны отметили, что наш павильон, запущенный на китайских маркетплейсах в прошлом году, достиг отличных результатов, и обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках проекта.
Национальный павильон Беларуси - это проект в области электронной коммерции, который популяризирует отечественную продукцию среди китайских потребителей. Помимо этого, знакомит с культурой Беларуси, ее достопримечательностями и историей.
Фото:pixabay.com
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