Национальные павильоны Беларуси откроются на семи новых маркетплейсах Китая

Национальные павильоны Беларуси откроются на семи новых онлайн-площадках. В посольстве Беларуси в КНР состоялась церемония вручения согласований по открытию.

Стороны отметили, что наш павильон, запущенный на китайских маркетплейсах в прошлом году, достиг отличных результатов, и обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках проекта.

Национальный павильон Беларуси - это проект в области электронной коммерции, который популяризирует отечественную продукцию среди китайских потребителей. Помимо этого, знакомит с культурой Беларуси, ее достопримечательностями и историей.