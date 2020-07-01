Национальный аэропорт Минск к 2025 году сможет обслуживать до 10 миллионов пассажиров в год

Это станет возможно, благодаря очередному этапу реконструкции. В планах - построить еще один терминал, многоуровневый паркинг и железную дорогу до Минска. Также к этому времени будет реконструирована и первая взлетно-посадочная полоса. Отправить на ремонт старую взлетку стало возможным после строительства второй полосы. Открыли ее в прошлом году. В церемонии участвовал Глава государства. Этот день стал вторым днем рождения для главной воздушной гавани страны. К слову, ровно 37 лет назад в Смолевичском районе и появился аэровокзал, который за годы существования стал настоящим международным хабом. Уникальные кадры фотохроники и современный облик аэропорта - в материале Юрия Шевчука.



Журналисты Агентства теленовостей стали не только первой съемочной группой, которая побывала в этой запрещенной зоне, но и помогла разобраться с сумками, прилетевшими парижским рейсом. Здесь у них никогда не бывает лишних рук, смеется диспетчер Вячеслав. Но важна не только оперативность, но и внимательность. Ведь малейшая ошибка - и пассажир с багажом улетят в разных направлениях. Чтобы такого не случалось, на помощь приходит спецоборудование.

Эксклюзивные фотографии первого макета Национального аэропорта хранятся в местном музее

По задумке архитектора Нелли Темновой белорусская воздушная гавань должна была выглядеть именно так. С еще одним терминалом и гостиничным комплексом. Но из-за нехватки финансирования вначале 90-х аэровокзал обрел свой привычный облик. Однако официальной датой основания считается 1 июля 1983 года.

Александр Карпов работает в Национальном аэропорту с первых дней его основания. Тогда, вспоминает мужчина, даже не было здания и терминалов. Обслуживать пассажиров приходилось в ангаре. Рейсов было немного, ведь основной задачей белорусского аэровокзала было разгрузить московский Шереметьево. А потом были лихие 90-е - времена повальной приватизации.

А. Лукашенко: Основные ворота страны должны принадлежать государству

Надо сказать, что аэропорт - лакомый кусочек для инвесторов. Главе государства неоднократно поступали предложения отдать воздушную гавань частнику. Но Александр Лукашенко отказался и об этом нисколько не жалеет.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"У них глаз горел на этот аэропорт. Господь подвиг меня принять это правильное решение. Я отказался от приватизации всех аэропортов в стране. Извините за нескромность, но я горжусь тем принятым решением, что мы оставили это под контролем государства. Если бы мы пошли на приватизацию, вряд ли тот частник, который прихватил бы тот аэропорт за копейки, здесь что-то делал. Тем более, ту гавань, куда будут приземляться все известные в мире воздушные лайнеры".

Об этом Александр Лукашенко рассказал год назад, когда в Национальном аэропорту открывали вторую взлетно-посадочную полосу. Глава государства лично принял участие в церемонии.

Но прежде Президент лично протестировал новую трассу. По ней белорусский борт номер один вылетал на международный форум в Китай и на ней же приземлился по возвращении домой.

С появлением второй взлетно-посадочной полосы главная воздушная гавань страны обрела новую жизнь

Во-первых, стало можно принимать и отправлять самые большие самолеты в мире, в том числе Airbus A310. Во-вторых, появился новый грузовой пирон и самое современное оборудование для обслуживания воздушных судов. Сегодня это дает возможность организовать ТО и дозаправку даже для трансатлантических рейсов. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

Вячеслав Хоронеко, гендиректор Национального аэропорта Минск:

"Мы работаем по направлению с США, с организацией этих рейсов, возможностью привлечь авиакомпании США, работаем с ними плодотворно. Работаем с Узбекскими авиалиниями, Азербайджан, Казахстан. Мы предлагаем им свои услуги непосредственно здесь".

Национальный аэропорт Минск готов к очередному этапу реконструкции. Сейчас проходит этап согласования проектных документаций.

Основная фаза реконструкции начнется в следующем году и закончится в 2025

За это время планируется построить еще один терминал, открыть многоуровневый паркинг и запустить поезд по железной дороге до Минска. Тогда же закончатся ремонтные работы и на первой взлетке. В итоге аэропорт сможет обслуживать до 10 миллионов человек в год. В прошлом году цифра была лишь в два раза меньше. Но это тоже своеобразный рекорд. Ведь еще 10 лет назад пассажиропоток был всего 800 тысяч человек в год. Сегодня из-за пандемии коронавируса аэропорт переживает не лучшие времена. Уже сейчас понятно, что в этом году не до рекордов. Но показатели начинают идти на взлет.

Национальный аэропорт Минск: реальные перспективы

Вячеслав Хоронеко, гендиректор Национального аэропорта Минск:

"Минус 73%. Рассчитываем на июль, уже приходят авиакомпании, уже полетели Турецкие авиалинии. Начинаем подниматься с колен".