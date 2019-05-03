Национальный банк сохраняет ставку рефинансирования на уровне 10 %

Это будет способствовать замедлению инфляции, пояснил регулятор. С начала года эти процессы усилились из-за сезонного роста цен на плодоовощную продукцию и подорожания топлива. Но во втором полугодии инфляция замедлится, заявил глава Нацбанка. По итогам года, как планируется, инфляция не превысит 5 %.