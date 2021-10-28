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Национальный павильон Беларуси представлен на выставке "ХИМИЯ-2021", которая открылась 26 октября в Москве
Национальный павильон Беларуси представлен на выставке "ХИМИЯ-2021" в Москве. Это одна из наиболее престижных экспозиций в своей отрасли. Она проводится под патронажем Торгово-промышленной палаты России при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Свою лучшую продукцию и услуги, а также новинки производства представят восемь компаний белорусского нефтехимического сектора. Также белорусские представители смогут стать участниками круглых столов, научно-практических конференций, дискуссий и семинаров, посвященных ряду тем - от биотехнологий и отраслевой логистики до кадрового потенциала сферы и арктической химии. Все эти мероприятия включены в программу химического форума, который проходит в рамках выставки.
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