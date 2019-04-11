По общим оценкам экспертов, национальный рынок телекоммуникаций - одна из наиболее перспективных сфер экономики и самая быстрорастущая отрасль.

Менее чем за 10 лет ее доля в ВВП страны выросла почти в 2 раза (до 5 процентов). Плюс ко всему это огромный рынок труда. Он обеспечивает работой около 100 тысяч человек. Когда связь станет быстрее? Станет ли она бесплатной? И что будет оказывать наибольшее влияние на IT-индустрию в ближайшие годы? На вопросы "Актуального интервью" ответят операционный директор A1 Telekom Austria Group Алехандро Платер и генеральный директор компании Velcom А1 Гельмут Дуз. Смотрите сегодня в вечернем эфире.