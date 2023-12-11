Национальный цифровой торговый павильон Беларуси выдает производителям миллиардные продажи

Национальный цифровой торговый павильон успешно работает на крупнейших китайских маркетплейсах и по отдельным производителям выдает миллиардные продажи. Об этом в проекте "Вопрос номер один" Агентству теленовостей рассказал первый заместитель гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

Белорусские товары представлены на 8 электронных площадках, широко известных в Китае. За полтора года с момента открытия удалось заработать на продажах 5,5 млн долларов, и уже только в 2023 году - 4,5 млн (высокий рост). И если в начале пути было представлено всего 10 позиций, сегодня только ключевых товаров порядка сотни.