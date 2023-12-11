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Национальный цифровой торговый павильон Беларуси выдает производителям миллиардные продажи

Национальный цифровой торговый павильон успешно работает на крупнейших китайских маркетплейсах и по отдельным производителям выдает миллиардные продажи. Об этом в проекте "Вопрос номер один" Агентству теленовостей рассказал первый заместитель гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

Белорусские товары представлены на 8 электронных площадках, широко известных в Китае. За полтора года с момента открытия удалось заработать на продажах 5,5 млн долларов, и уже только в 2023 году - 4,5 млн (высокий рост). И если в начале пути было представлено всего 10 позиций, сегодня только ключевых товаров порядка сотни.

25 заводов-поставщиков, причем это разные продукты. Начинали только с пищевых. Самые известные - наши шоколад, конфеты, снеки. Сейчас расширен ассортимент до непродовольственных товаров. Предлагается, например, хрусталь, льняные изделия. Драйвер продаж в Китае - это стримы, блогеры. Азиатский потребитель верит чьему-то мнению, верит людям. Поэтому очень важно, чтобы кто-то показывал, рассказывал, описывал вкус - только это работает.
Кирилл Коротеев

Присутствие белорусской продукции на иностранных маркетплейсах - тренд современности. У нашей площадки более 2 млн подписчиков.

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