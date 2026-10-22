Натуральность и качество: 10 белорусских брендов закрепились в торговых сетях ОАЭ

Белорусские компании расширяют свое присутствие на рынке ОАЭ. Свою продукцию в торговых сетях предлагают 10 наших брендов.

Жители Эмиратов уже распробовали белорусские молочные и мясные изделия, рыбу, сладости и снеки. Ассортимент продолжает обновляться.

Сунил Капур, директор по продажам международной компании-дистрибьютора продуктов питания (ОАЭ): "Мы активно продвигаем белорусский ассортимент и планируем расширять его за счет новых брендов из Беларуси. Некоторые из них уже находятся на стадии подготовки к запуску. Мы планируем начать работу с ними либо к концу 2026 года, либо в начале следующего года. У потребителей сложилось очень хорошее впечатление. Белорусская продукция воспринимается как качественная. Именно такой вывод я сделал, основываясь на отзывах рынка".

Растут продажи и на белорусской универсальной товарной бирже. За этот год на бирже зарегистрировались 10 новых арабских компаний.